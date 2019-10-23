جدول مباريات برشلونة وريال مدريد قبل موعد الكلاسيكو

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل بدلًا من موعدها الأصلي والمحدد له 26 أكتوبر الجاري .





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة وريال مدريد سيكونان على موعد مع جدول مباريات ناري قبل موعد الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.





وكشفت الصحيفة عن جدول برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو والذي جاء كالتالي:





جدول مباريات ريال مدريد حتى مواجهة برشلونة في الكلاسيكو 18 ديسمبر المقبل





الجولة 11: ريال مدريد ضد ليجانيس





الجولة 12: ريال مدريد ضد ريال بيتيس





الجولة 13: إيبار ضد ريال مدريد





الجولة 14: ريال مدريد ضد ريال سوسييداد





الجولة 15: ألفيس ضد ريال مدريد





الجولة 16: ريال مدريد ضد اسبانيول





الجولة 17: فالنسيا ضد ريال مدريد





فيما سيكون جدوي الدوري الخاص بفريق برشلونة قبل الكلاسيكو، المقرر له 18 ديسمبرالمقبل، كالتالي:-





الجولة 11: برشلونة ضد بلد الوليد





الجولة 12: ليفانتي ضد برشلونة





الجولة 13: برشلونة ضد سيلتا





الجولة 14: ليجانيس ضد برشلونة.





الجولة 15: أتلتيكو مدريد ضد برشلونة





الجولة 16: برشلونة ضد ريال مايوركا





الجولة 17: ريال سوسييداد ضد برشلونة





على أن يستكمل كلا الفريقين، مبارياتهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا



