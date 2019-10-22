يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:11 م
بوابة الفجر
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مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر
مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر kora star، كشف الاتحاد الأوروبي عن طاقم التحكيم الذي سيتولي إدارة مهمة القمة الكروية حيث سيكون حكم الساحة هو الإيطالي دانييلي اورساتو ويعاونه كلاً من لورنزو مانغانلي واليساندرو فيما سيكون الحكم الرابع هو دانييلي دوفيري، وتأتي تلك المواجهة بعد فقدانه صدارة الترتيب المحلي لصالح غريمه برشلونه بعد الخسارة التي تلقاها أمام مايوركا بهدف نظيف.

بث مباشر ريال مدريد وغلطة سراي يلا شوت
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