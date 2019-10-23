رسميا.. الموعد الجديد للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز.









وحدت لجنة المسابقات موعد الكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني عقدت اجتماعها الثالث اليوم.









وأشارت التقارير إلى أن رابطة الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر وستقدم إحتجاجا إلى المحكمة العادية لإقامته يوم 4 ديسمبر.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني



