رسميا.. الموعد الجديد للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
الكلاسيكو
الكلاسيكو
حسام مجدي
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حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز.


وحدت لجنة المسابقات موعد الكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبروكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني عقدت اجتماعها الثالث اليوم.


وأشارت التقارير إلى أن رابطة الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر وستقدم إحتجاجا إلى المحكمة العادية لإقامته يوم 4 ديسمبر.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في الدوري.
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موعد الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني

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