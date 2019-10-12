توضيح هام من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية للمستفيدين
السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:43 م
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كشفت برنامج حساب المواطن السعودي، عن آلية دراسة الأهلية للمستفيدين في حالة التقديم عليها للحصول على الدعم المستحق.
جاء ذلك، في رد من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا: "ما طلعت عندي الأهلية إلى الآن قيد الدراسة والمرفقات كاملة".
ورد برنامج حساب المواطن على المستفيد قائلًا: "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 (سبتمبر) سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر (نوفمبر)، نسعد بخدمتك".
جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يسعى العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ، وذلك بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب المواطن... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تلقى برنامج حساب المواطن سؤالًا هامًا من مستفيد عبر "خدمة المستفيدين" على تويتر، حيث قال: "حاولت تعديل الدخل عن طريق التطبيق فرفض"، ورد حساب المواطن قائلًا: "لايمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط اضغط هنا، وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة) و تعديل الدخل ثم حفظ"... لمعرفة المزيد اضغط هنا
يواصل حساب المواطن الإجابة على استفسارات المستفيدين من برنامج الدعم ، على الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث ورد سؤال من مواطن عمره 18 عام وأكد أنه متزوج ، يستفسر عن إمكانية تسجيله كفرد مستقل مع إضافة زوجته تابع له... لمتابعة القراءة اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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