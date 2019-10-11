بالخطوات.. طريقة معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

يسعى العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ، وذلك بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب المواطن.





ويتجه العديد نت الأشخاص إلى حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن قبل التواصل مع خدمة العملاء سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رقم خدمة المستفيدين.





وقال برنامج حساب المواطن السعودي، للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم أولاً زيارة موقع حساب المواطن الرسمي عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.





وأوضح برنامج حساب المواطن، إنه يجب على الشخص الإجابة عن "سؤالين" قبل استخدام الآلة الحاسبة، وهما كالتالي:





- هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟ الإجابة بـ (نعم / لا).





- هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟.





وفي حالة أن المستعلم رب أسرة ومسجلاً في حساب المواطن، ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل (عدد الأفراد - الدخل الكلي للأسرة - وغيرها).





أما إذا كان المستعلم مسجلاً في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.





ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:





- أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.





- أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له – في حالة رب الأسرة – لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب.





وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





وذكر سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%،بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة تعديل الدخل وحذف حافز الزوجة

تلقى برنامج حساب المواطن سؤالًا هامًا من مستفيد عبر "خدمة المستفيدين" على تويتر، حيث قال: "حاولت تعديل الدخل عن طريق التطبيق فرفض"، ورد حساب المواطن قائلًا: "لايمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط⁩ اضغط هنا، وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة ) و تعديل الدخل ثم حفظ"... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا











