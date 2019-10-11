حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة تعديل الدخل وحذف حافز الزوجة

حساب المواطن

حساب المواطن

لايمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط⁩

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وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة ) و تعديل الدخل ثم حفظ".

تلقى برنامجسؤالًا هامًا من مستفيد عبر "خدمة المستفيدين" على تويتر، حيث قال: "حاولت تعديل الدخل عن طريق التطبيق فرفض"، وردقائلًا: "