حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة تعديل الدخل وحذف حافز الزوجة
أهلاً بك ، بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة ) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 10, 2019
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حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية
السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات
الإقتصادية المختلفة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا
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اعرف طريقة التسجيل في حساب المواطن
برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من
المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من
التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل
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ننشر روط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن
يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين
الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد
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|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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