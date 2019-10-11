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حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة تعديل الدخل وحذف حافز الزوجة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:10 م
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حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة تعديل الدخل وحذف حافز الزوجة
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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تلقى برنامج حساب المواطن سؤالًا هامًا من مستفيد عبر "خدمة المستفيدين" على تويتر، حيث قال: "حاولت تعديل الدخل عن طريق التطبيق فرفض"، ورد حساب المواطن قائلًا: "لايمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط⁩ اضغط هنا، وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة ) و تعديل الدخل ثم حفظ".

وتابع المستفيد استفساره لحساب المواطن معلقًأ: "حاولت أيضا..لحذف حافز الزوجة فلم يتم"، وردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر تويتر كالتالي: "أهلاً بك، بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة (تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى " الإجراءات " يسار الصفحة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".


تعرف على برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

اعرف طريقة التسجيل في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا

 

ننشر روط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط  هنــــــــا


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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