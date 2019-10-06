البحر الأحمر اليوم.. ضبط مخزن أدوية مهربة بمستشفى خاصة.. وسكرتير عام البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

بعد مداهمة المكان.. الأجهزة الرقابية تعثر على مخزن سري للأدوية مهربة بمستشفى خاصة بالغردقة



إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "القصير - مرسى علم"



نائبة محافظ البحر الأحمر تشهد حفل توزيع جوائز بطولة أكاديميات البحر الأحمر الودية لكرة القدم



السياحة تعود لسابق عهدها وتسجل زيادة 28 %.. وخبراء نسب الإشغالات تتخطى 85 %.. وسياح يدعو العالم بزيارة البحر الأحمر



السيطرة على حريق بمركز صيانة في إحدى الفنادق السياحية بالغردقة دون إصابات



رسائل أهالي البحر الأحمر للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر



سكرتير البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بذكرى أكتوبر



تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي والخدمي، اليوم الأحد 6 - 10-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، حملة مكبرة على إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة، والتي تمكنت من ضبط مخزن أدوية مخبأة في أماكن سرية داخل المستشفى، وبها كميات كبيرة من الأدوية المهربة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.وكانت تلقت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر بعض المعلومات عن وجود مخازن سرية بمستشفى خاص بمدينة الغردقة تحوي كميات كبيرة من الأدوية المهربة وبالتنسيق مع القوات الأمنية، تم مداهمة المكان وعثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة داخل مخزن سري بداخل المستشفى.أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القصير- مرسى علم"، تحديدًا في منطقة الكيلو 40، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 40 طريق "القصير- مرسى علم"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.شهدت مساء اليوم الأحد، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، حفل توزيع جوائز بطولة أكاديميات البحر الأحمر الودية لكرة القدم والتي أقامتها الأكاديمية الإسبانية بالبحر الأحمر علي روح المرحوم محمد أحمد أحمد الطريفي.ومن جانبها قدمت الدكتورة يسرا عطية التهنئة إلى فريق الأكاديمية الإسبانية لحصوله علي المركز الأول في البطولة لمواليد ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ وأيضا قدمت التهنئة الي فريق أكاديمية الزمالك لحصولة علي المركز الأول في البطولة لمواليد ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.تشهد القرى والفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر، تسجيل نسب إشغالات كبيرة خلال الفترة الماضية، ويشهد القطاع السياحى بصفة عامة بمحافظة البحر الأحمر رواجا غير مسبوق في الآوان الأخيرة.ووضعت كافة المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، خطط وبرامج مختلفة وغير تقليدية لإستقبال بها الوفود السياحية مما دفع الكثير من السياح حول العالم يستهدفون زيارة البحر الأحمر لقضاء عطلتهم السنوية على شواطئ البحر الأحمر الخلابة.حيث أعلنت وزارة السياحة الصربية عن وصول إيرادات السياحة المصرية لمستويات غير مسبوقة وقدمت وزيرة السياحة التهنئة لمصر وجميع العاملين في القطاع وتتمني مزيدًا من النجاح والتطور في مجال السياحة.سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة على حريق في مركز صيانة في أحد الفنادق الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، دون أي خسائر بشرية.تلقى العميد حاتم بدور مدير شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغ بنشوب حريق داخل مركز صيانة داخل إحدى الفنادق السياحية الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث،كما تم انتقال عددًا من القيادات الأمنية لموقع الحريق.لم تكن انتصارات حرب 1973 بأمر يسير بل كان من المستحيل القيام بها، وخاصة بعدما بث العدو الصهيوني الإسرائيلي بداخل المصريين روح اليأس من خلال حرب 1967 التي أنهكت قواتنا المسلحة في حروب طويلة، وتلاعبوا على الدافع النفسي للضباط والجنود وتحطيم معنوياتهم بخط بارليف ومجاهرتهم أن ذلك الخط لن يهزم ابدا.وقامت عدسة "الفجر" بتوجيه سؤالا للمواطنين بالبحر الأحمر: وجه كلمة لقواتنا المسلحة المصرية في احتفالات انتصارات أكتوبر.قام اللواء عبد الفناح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم الأحد بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الجديد للشهداء بمنطقة النجدة بالغردقة، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر والعميد محمود علي إبراهيم قائد القطاع العسكري بالبحر الأحمر.