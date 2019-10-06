السيطرة على حريق بمركز صيانة في إحدى الفنادق السياحية بالغردقة دون إصابات
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:47 م
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محمد طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة على حريق في مركز صيانة في أحد الفنادق الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، دون أي خسائر بشرية.
تلقى العميد حاتم بدور مدير شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغ بنشوب حريق داخل مركز صيانة داخل إحدى الفنادق السياحية الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث،كما تم انتقال عددًا من القيادات الأمنية لموقع الحريق.
فيما أكد مصدر أمنى، أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء دون اى خسائر فى الارواح او إصابات، وذلك في غضون دقائق.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
تلقى العميد حاتم بدور مدير شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغ بنشوب حريق داخل مركز صيانة داخل إحدى الفنادق السياحية الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث،كما تم انتقال عددًا من القيادات الأمنية لموقع الحريق.
فيما أكد مصدر أمنى، أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء دون اى خسائر فى الارواح او إصابات، وذلك في غضون دقائق.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
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