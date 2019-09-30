قنا اليوم.. تكريم رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ومقتل سائق توك توك أثناء الدفاع عن لقمة عيشه في أبوتشت



شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حفل قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بقنا، لتكريم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.



وذلك بحضور الدكتور محمد عزوز عميد الكلية والدكتور هشام إسماعيل، رئيس القسم وعمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، وعدد كبير من الطلاب.



أكد الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لرحلة عطاء استمرت 13 عامًا تولى خلالها الدكتور عباس منصور رئاسة الجامعة، وكانت فترة حافلة بالإنجازات بفضل الإدارة الحكيمة وفى ظل دعم العاملين بالجامعة.



"لصوص لقمة العيش" في قنا ينهيان حياة "سائق توك توك" شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حفل قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بقنا، لتكريم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.وذلك بحضور الدكتور محمد عزوز عميد الكلية والدكتور هشام إسماعيل، رئيس القسم وعمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، وعدد كبير من الطلاب.أكد الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لرحلة عطاء استمرت 13 عامًا تولى خلالها الدكتور عباس منصور رئاسة الجامعة، وكانت فترة حافلة بالإنجازات بفضل الإدارة الحكيمة وفى ظل دعم العاملين بالجامعة.



لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد اصابته بطلق ناري، أثناء محاولته التصدي للصان حاولا سرقة التوك توك الخاص به، على طريق رية الحسينات بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد محمد جمال عبدالباقي، 20 عامًا، سائق توك توك، ومقيم فرشوط، مصرعه، بعد اصابته بطلق ناري، أثناء محاولته التصدي للصان حاولا سرقة التوك توك الخاص به، على طريق رية الحسينات بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.







تجددت خصومة ثأرية اليوم الاثنين، بقرية الشيخ علي شرق، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، أدت إلى إصابة شخص بطلق ناري، لفظ على إثره انفاسه الاخيرة.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارًا، بمصرع خيري عبداللاه محمود، 57 عامًا، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الشيخ علي شرق في دشنا.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.









