مصرع شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه، مساء الأحد، بعد إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا.



ولقد تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا إخطارا، بمصرع عبد الباقي عفيفي ابراهيم، 47 عاما عامل، إثر إصابته بطلق ناري، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي الفواطم والخلابصة بقرية السليمات في أبوتشت.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق آخر عثر اهالي مركز دشنا، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة شاب مجهولة الهوية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، دون أي اصابات سطحية أو ظاهرية.



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، في الثلاثينات، بدون أي إصابات ظاهرية، ملقاة في الشارع بالجزيرة، بدشنا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، لحين عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



في سياق آخر لقى 3 أشخاص مصرعهم، أمس الجمعة، في حادث مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي في عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع أحمد عبدالموجود امبابي، ٣٩عامًا، ومحمد سالم سليم، 44 عامًا، وعماد عبدالصبور محمد، 40 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي مركز أبوتشت بقنا.



تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الخميس، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في قنا، بسبب خلافات مع طفل آخر.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عبيد عبود، 12 عاما،،إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.



تجددت خصومة ثأرية اليوم الاثنين، بقرية الشيخ علي شرق، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، أدت إلى إصابة شخص بطلق ناري، لفظ على إثره انفاسه الاخيرة.وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارًا، بمصرع خيري عبداللاه محمود، 57 عامًا، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الشيخ علي شرق في دشنا.