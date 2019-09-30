جيولوجيا جنوب الوادي تكرم رئيس الجامعة السابق.. فترة حافلة بالإنجازات (صور)





وذلك بحضور الدكتور محمد عزوز عميد الكلية والدكتور هشام إسماعيل، رئيس القسم وعمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، وعدد كبير من الطلاب.



أكد الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لرحلة عطاء استمرت 13 عامًا تولى خلالها الدكتور عباس منصور رئاسة الجامعة، وكانت فترة حافلة بالإنجازات بفضل الإدارة الحكيمة وفى ظل دعم العاملين بالجامعة.



ولفت إلى أن المجتمع المحيط بالجامعة حقق العديد من المكتسبات في عهد الدكتور عباس منصور من خلال مشروع القوافل المتنوعة، إلى جانب جهوده داخل الجامعة في إنشاء كليات جديدة والوصل بالجامعة إلى مراكز متقدمة بين الجامعات الدولية والمصرية.



وأعرب الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة السابق والاستاذ المتفرغ بكلية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، عن سعادته بتكريم قسم الجيولوجيا الذي ينتمي له، مطالبًا كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بالتعاون المخلص مع الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة للعمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم لجامعة جنوب الوادي.



وقال الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، أن كلية العلوم دائمًا من الكليات الرائدة بالجامعة، وحث الطلاب على ضرورة العمل بإخلاص لتحقيق التفوق مع المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة والتي تساهم في تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيدًا بالجهود التي حققها الدكتور عباس منصور طيلة فترة رئاسته للجامعة والتي كانت حافلة بالإنجازات في شتى القطاعات.



ورحب الدكتور محمد عزوز عميد كلية العلوم بالدكتور عباس منصور والدكتور محمود خضاري كأستاذين متفرغين بكلية العلوم لينهل شباب الباحثين من خبراتهما الطويلة ويستفيد الجميع من علمهما في الجيولوجيا والكيمياء.



وأكد الدكتور هشام إسماعيل رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بالجميل وتقديرًا لجهود الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق طوال السنوات الماضية حتى تبوأت الجامعة مكانة متقدمة بين الجامعات الأخرى.



وفى نهاية الحفل قدم رئيس قسم الجيولوجيا الدروع والهدايا للدكتور عباس منصور والدكتور محمود خضاري. وشهد الحفل عمداء ووكلاء الكليات المختلفة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم وعدد كبير من طلاب الكلية.





شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حفل قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بقنا، لتكريم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.