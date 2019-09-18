أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأربعاء 18-9-2019





توفي اليوم الأربعاء، العميد حلمي همام خلف الله، وشهرته شامل أنسي خلف الله، مأمور مركز شرطة نقادة، جنوب محافظة قنا، على خلفية أزمة صحية ألمت به، في ساعات مبكرة من صباح اليوم.



التحق العميد حلمي همام، بكلية الشرطة وتخرج فيها، عام 1990، والتحق بعدها وعمل بالعديد من الأماكن الحيوية، والذي عرفته القيادات الأمنية طوال تلك الفترة بنزاهته وحبه للعمل، حيث تقلد منصب رئيس قسم مكافحة المخدرات في مديرية أمن قنا، بالإضافة الى رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية.







مد فترة صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين بقنا



وفي سياق آخر أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمد صرف الأسمدة للمزارعين بمدن وقرى المحافظة الى يوم 25 سبتمبر الجاري، بعد مطالب المزارعين بمد فترة صرف الأسمدة. التحق العميد حلمي همام، بكلية الشرطة وتخرج فيها، عام 1990، والتحق بعدها وعمل بالعديد من الأماكن الحيوية، والذي عرفته القيادات الأمنية طوال تلك الفترة بنزاهته وحبه للعمل، حيث تقلد منصب رئيس قسم مكافحة المخدرات في مديرية أمن قنا، بالإضافة الى رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية.وفي سياق آخر أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمد صرف الأسمدة للمزارعين بمدن وقرى المحافظة الى يوم 25 سبتمبر الجاري، بعد مطالب المزارعين بمد فترة صرف الأسمدة.



وأكد محافظ قنا، على أهمية توفير احتياجات المزارع في قرى ونجوع محافظة قنا، من الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالكميات اللازمة في كل موسم زراعي لما لها من دور كبير في تحسين انتاجية المحاصيل الزراعية، والحفاظ على خصوبة التربة الزراعية، وهو ما يعود بالنفع على المزارع والمجتمع ككل.







إحالة مدير مستشفى الحميات وآخرين للتحقيق



ولقد أحال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مدير مستشفى الصدر بقنا والمعاون الاداري واحد الموظفين للتحقيق لتقصيرهم في مهام عملهم وتدنى حالة النظافة بالمستشفى مشددا على أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مهمل في أداء عمله.





إحالة مدير تعليمية قنا و5 مديرين مدارس للتحقيق



كما أمر محافظ قنا، عبدالحميد الهجان، احالة مدير ادارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق وذلك للتقصير في اداء مهام عملهم. ولقد أحال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مدير مستشفى الصدر بقنا والمعاون الاداري واحد الموظفين للتحقيق لتقصيرهم في مهام عملهم وتدنى حالة النظافة بالمستشفى مشددا على أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مهمل في أداء عمله.كما أمر محافظ قنا، عبدالحميد الهجان، احالة مدير ادارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق وذلك للتقصير في اداء مهام عملهم.



حيث قام الهجان بالمرور على مدارس (سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات – سيدي عمر الابتدائية المشتركة – حسان بن ثابت الابتدائية – طارق بن زياد الابتدائية – الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية – الأمل للصم وضعاف السمع بنات) بمدينة قنا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.







شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-