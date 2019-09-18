بعد أزمة صحية.. وفاة العميد حلمي همام مأمور مركز شرطة نقادة في قنا

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نعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعائلات وقبائل محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وفاة العميد حلمي همام خلف الله، وشهرته شامل أنسي خلف الله، مأمور مركز شرطة نقادة، جنوب محافظة قنا، على خلفية أزمة صحية ألمت به، في ساعات مبكرة من صباح اليوم.



سيرة ذاتية:



التحق العميد حلمي همام، بكلية الشرطة وتخرج فيها، عام 1990، والتحق بعدها وعمل بالعديد من الأماكن الحيوية، والذي عرفته القيادات الأمنية طوال تلك الفترة بنزاهته وحبه للعمل، حيث تقلد منصب رئيس قسم مكافحة المخدرات في مديرية أمن قنا، بالإضافة الى رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية.



كما عُين همام، مأمورًا لمركز شرطة نقادة، والذي شهدت المدينة وقراها تغيرًا كبيرًا في الناحية الأمنية، طوال فترة عمله، مما جعله محل ثقة لدى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.



ويعد العميد حلمي همام خلف الله، أحد أبناء قبيلة الهمامية، إحدى قبائل الهوارة، والمولود بقرية هو، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



سيرة الراحل بين أهله:



اشتهر مأمور مركز نقادة الراحل بين أهالي قريته، بالود والمحبة والطيبة، وعفة اللسان، التي جعلته محل حب وتقدير بين الجميع، الأمر الذي جعل قريته تتشح بالسواد بعد سماع خبر وفاته اليوم الأربعاء، بعد تلك الوعكة الصحية التي مر بها، ليلقى ربه بعدها.



عامل يقتل شقيقه لاتجاره في المخدرات:



وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عقب تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل عامل لشقيقه الأكبر، وتبين أن المجني عليه كان يتاجر في المواد المخدرة، وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب تجارته الآثمة.



وتلقت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد قيام عامل بقتل شقيقه الأكبر، إثر تعديه عليه بالضرب بألة حادة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، بمنطقة كفر عمار بنطاق المركز.



