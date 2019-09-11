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حساب المواطن يُجيب على سؤال فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:23 م
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حساب المواطن يُجيب على سؤال فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج.

وأفادت "الفتاة" في استفسارها، أنها لا يمكن أن تثبت استقلالية المسكن؛ لأنها تقيم مع خالتها وقد غادرت منزل والدها الذي قام بتسجيلها في البرنامج ويحصل على الدعم الخاص بها ولا يعطي لها منه شيئًا ولا ينفق عليها.

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج "حساب المواطن"، قائلآ: "بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية".

وعن هذه المستندات، فهي "صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء باسمك"، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

وشدد حساب المواطن، على رفضه الاعتداد بإرفاق مستندات تخص خالة المواطنة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المستندات الدالة على الاستقلالية في السكن باسم الشخص الراغب في التسجيل.

وفي طور الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي؛ لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعاً لاحتياجات الفرد.


قام برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، بإيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا


ازدادت في الفترة الأخيرة الاستفسارات عن حساب المواطن من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، سواء من المستفيدين من هذا البرنامج ولهم استحقاق الأهلية أو من الذين سجلوا في البرنامج مؤخرًا وفي انتظار الموقف النهائي... لمتابعة القراءة اضغط هنا 

أعلن برنامج حساب المواطن أمس الثلاثاء عن بدء صرف دفعة شهر سبتمبر الجاري للمستحقين، وشهد موقع حساب المواطن على الانترنت إقبال كبير من المستفيدين لمعرفة تفاصيل دفعة 22.

ووفقًا لنظام البرنامج، يتم صرف دعم البرنامج في 10 من الشهور الميلادية، ويتم تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن أو تأخيره إذا تصادف إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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