اليوم.. حساب المواطن يعلن رسميا عن موعد الاستحقاق للمسجلين





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الاستفسارات عن حساب المواطن من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، سواء من المستفيدين من هذا البرنامج ولهم استحقاق الأهلية أو من الذين سجلوا في البرنامج مؤخرًا وفي انتظار الموقف النهائي. ازدادت في الفترة الأخيرة





وأتاحت الحكومة السعودية للمواطنين طرق وكثيرة لكي يتم التواصل مع العملاء، سواء كان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو من خلال الاتصال على رقم تليفون أو ترك رسالة بشرط تقديم الاستفسار بتوضيح، ويتم الرد على جميع هذه الأسئلة.





موعد الاستحقاق من برنامج حساب المواطن

قاموا المسؤولين في برنامج حساب المواطن السعودي بالتأكيد على أن المواطنين الذين يرغبون في التسجيل الآن لكي يحصلوا على الدخل والدعم ضمن المستحقين وأنهم سيحصلون على المبالغ التي تقدر لهم حسب البيانات التي يتم تسجيلها في دفعة شهر نوفمبر القادم، وذلك لأن هذا التسجيل سيكون بعد يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري (اليوم الثلاثاء)، حيث تم الإعلان أنه يتم الآن إيداع المبالغ الخاصة بالدفعة رقم (22) من برنامج حساب المواطن في البنوك السعودية، لكي يتمكن المواطنين الحصول عليها من خلال الذهاب إلى البنوك في الغد.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





قام برنامج حساب المواطن السعودي ، اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019، بإيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وتخطت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي أكثر من 10.3 مليون ريال تقريبًا.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت نسبة 83% ويتخطى عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي أكثر من 10.3 مليون ريال تقريبًا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البرنامج، أوردته وكالة الأنباء السعودية .

وأوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن السعودي، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مؤكدًا أن أرباب الأسر المستفيدين من حساب المواطن تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مستفيد.

وأوضح القحطاني، بأنه يمكن للمستفيد والمتابع تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )، وذلك بعد مرور 5 أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.



يعد حساب المواطن السعودي ، أول برنامج حكومي من نوعه في المملكة، ويشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم "الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها".





