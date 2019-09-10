نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10/9/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10/9/2019.





كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة جديدة بالنسبة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة،بدراسة لتطبيق معايير التموين.





أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام شركة جلوبال تيليكوم بسداد الدفعة الثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.





سجلت معدلات التضخم خلال شهر أغسطس ارتفاعًا طفيفا على أساس شهري، ولكنها ظلت متراجعة على أساس سنوي.





أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان.





عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.





شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرا خلال تعاملات الظهيرة اليوم حيث فقد العيار نحو 8 جنيهات للجرام الواحد.





شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسى في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبو ظبى تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة: دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".





تحت رعاية الدكتورعاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، اختتمت فعاليات ورشة عمل بعنوان الأشعة المؤينة "جاما – الحزم الإلكترونية" لتحسين وحفظ المواد والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في الفترة من 31 أغسطس حتى 5 سبتمبر.





كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد من قاموا بتقديم تظلم على حذفهم من البطاقات التموينية في المراحلة الرابعة من تنقية الدعم نحو 629144 الف طلب على عدد 280 ألف بطاقة تموينية لم يتم الانتهاء منها بعد .





بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.





أكدت وزارة المالية أن ١٠ بنوك مشتركة بمنظومة الدفع الالكتروني لمرتبات العاملين بالدولة ستقوم باستبدال البطاقات القديمة ببطاقات ميزة مجانا لحوالي 5 مليون موظف.





فقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه ،علي الرغم من صعود كافة مؤشراتها.







