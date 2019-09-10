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"الإسكان" تفجر مفاجأة بشأن الإعلانات الجديدة لوحدات محدودي الدخل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:20 ص
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الإسكان تفجر مفاجأة بشأن الإعلانات الجديدة لوحدات محدودي الدخل
عاصم الجزار وزير الإسكان
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أحمد الشيخ
 
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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة جديدة بالنسبة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة، مؤكدة أنه يجرى حالياً دراسة لتطبيق معايير التموين التي تم على أساسها استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم وساعدت بشكل كبير في وصول الدعم إلى مستحقيه.
وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي


وأكد مصدر مسئول بصندوق الإسكان الاجتماعي  لـ "الفجر"،  أنه يتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على غرار منظومة التموين التى حظرت من يمتلكون سيارات موديل 2014 فما فوق ومن يدفعون لأبنائهم مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه سنوياً، ومن يمتلكون أكثر من سيارة موديل تحت 2014، من الحصول على التموين والخبز المدعم، ووضعت حدود لفواتير التليفون واستهلاك الكهرباء والمرافق.

 

وأوضح المصدر أنه يتم حالياً دراسة تطبيق معايير مشابهة على مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات الجديدة لضمان وصول الوحدات لمستحقيه استناداً إلى قواعد البيانات الإلكترونية وهو المشروع القومي العملاق الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزرات منذ فترة.

 


ملاعب مشروع الإسكان الاجتماعي
ملاعب مشروع الإسكان الاجتماعي


وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عدة معايير لحذف غير المستحقين للتموين على اربعة مراحل تهدف من خلالها لوصول الدعم إلى مستحقيه وهو ما ادى إلى حذف ما يقرب من 710 الف مواطن من دعم التموين والخبز، في ذات الوقت فتحت الوزارة باب التظلمات للمحذوفين حيث تقدم حوالي 22 ألف مواطن بتظلمات على حذفهم من ظعم التموين.

وشملت الأربعة مراحل التي وضعتها وزارة التموين لحذف اصحاب البطاقات من غير المستحقين للدعم 11 معيار تستعرضها "الفجر" لكم وهم:


حذف غير المستحقين للدعم
حذف غير المستحقين للدعم



 

1.       أن يزيد استهلاك الأسرة من الكهرباء عن 1000 كيلو وات شهريا.

 

2.       في حالة امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات.

 

3.       أن يكون لدى الأسرة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

 

4.       أن يكون لدى الأسرة ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

 

5.       في حالة امتلاك الأسرة لسيارة فارهة أحدث من 2013.

 

6.       أن يكون لدى الأسرة حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

 

7.       أن يكون لدى الأسرة  جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

8.       ارتفاع استهلاك الموبايل للأسرة لأكثر من 800 جنيه.

 

9.       أن تدفع الأسرة مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه سنوياً.

 

10.   أن تحصل الأسرة على راتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه شهرياً.

 

11.   أن يكون لدى الأسرة جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

 


ايصال حذف بطاقة التموين
ايصال حذف بطاقة التموين




موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

 


وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين للدعم، وستكون هناك مراحل جديدة بشروط جديدة، لمحددات الدعم تعلنها لجنة العدالة الاجتماعية في وقتها.

 

وكشفت الوزارة عن أنه من المنتظر إضافة المواليد الجدد على البطاقات خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحة أن جميع الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد، مثل الحصر والتصنيف وغيرها انتهت بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف لهم.

 

وأكدت الوزارة أنه سيتم قريباً الإعلان عن الموعد بالتحديد وعن عدد المواليد الذين من المقرر أن يصرفوا السلع التموينية.

 

وكشفت الوزارة أن عمليات التنقية بالمرحلة الرابعة مستمرة وفقا لمعايير الحذف التي جرى الإعلان عنها والتي تنطبق على ما يقرب من 700 ألف مواطن.​​

 

 

 

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