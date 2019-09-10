"الإسكان" تفجر مفاجأة بشأن الإعلانات الجديدة لوحدات محدودي الدخل

وأكد مصدر مسئول بصندوق الإسكان الاجتماعي لـ "الفجر"، أنه يتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على غرار منظومة التموين التى حظرت من يمتلكون سيارات موديل 2014 فما فوق ومن يدفعون لأبنائهم مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه سنوياً، ومن يمتلكون أكثر من سيارة موديل تحت 2014، من الحصول على التموين والخبز المدعم، ووضعت حدود لفواتير التليفون واستهلاك الكهرباء والمرافق.

وأوضح المصدر أنه يتم حالياً دراسة تطبيق معايير مشابهة على مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات الجديدة لضمان وصول الوحدات لمستحقيه استناداً إلى قواعد البيانات الإلكترونية وهو المشروع القومي العملاق الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزرات منذ فترة.