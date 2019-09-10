بعد شطب جلوبال .. البورصة تفقد 22.9 مليار جنيه بالختام رغم صعود مؤشراتها





فقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه ،علي الرغم من صعود كافة مؤشراتها ، وذلك لشطب شركة جلوبال من البورصة المصرية بالأمس والتي كان يتجاوز رأسمالها نحو 20 مليار جنيه ، وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، مدفوعة بمشتريات العرب فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع .





رأس المال السوقي للبورصة المصرية





فقد نحو 22.9 مليار ليغلق عند مستوي 751.5 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18200 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة اليوم نحو 125.8 مليون ورقة مالية بقيمة 711 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة ، وتراجعت 46 شركة، وإستقرت مستويات 38 شركة.





إتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 234 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالى.





وإستحوذت تعاملات المصريين 64.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.92%.





شطب جلوبال تليكوم

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية،أمس الاثنين على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، ممثلاً في سبعة إصدارات، من جدول قيد الأوراق المالية المصرية، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب ‏الاختياري.

وأضافت البورصة في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة بنهاية جلسة تداول اليوم.‏

ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 2.73 مليار جنيه موزعة على 4.72 مليار سهم ‏بقيمة اسمية ‏قدرها 0.58 جنيه للسهم الواحد.

وطالبت البورصة من الشركة الالتزام بشراء أي أسهم تعرض عليها بذات سعر عرض الشراء المنفذ بتاريخ 8 أغسطس الماضي، خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 أغسطس، وذلك على فترات منتظمة من خلال سوق ‏العمليات الخاصة (‏OPR‏) خارج المقصورة بدءاً من غد الثلاثاء.



