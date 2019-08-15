نشرة أخبار السادسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. والتنفيذ في سبتمبر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تحرير 35 محضرا للمواطنين للذبح خارج المجازر، فضلًا عن إدراج 5 مشروعات صرف صحي بتكلفة 151 مليون جنيه ببني سويف.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.





أعلنت محافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 1250 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد حيث تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم ولتلاشي الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ علي المظهر العام.





صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بأنه تم إدراج عددًا من مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2019/2020 باعتماد مالي 151 مليون جنيه، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك وفقا لما جاء في خطاب الشركة القابضة.





اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل ستظهر ضعفاً شديداً، في حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين، تعتزمان زيارة الأراضي الفلسطينية.











