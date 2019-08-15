محافظ الجيزة: تحرير 35 محضرا للمواطنين للذبح خارج المجازر‎

أعلنت محافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 1250 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد حيث تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم ولتلاشي الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ علي المظهر العام.





وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطري قد تمكنت من تحرير 35 محضرا لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية حيث تم توقيع الغرامات المقرره عليهم وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.





ولفت إلى أنه تم مناشدة أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع وتنفيذ التعليمات والإشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.





تصريحات المحافظ جاءت عقب جولة قام بها لتفقد حاله النظافة بالشوارع لمتابعة أعمال رفع القمامة ومخلفات الأضاحي بعدد من الأحياء.





حيث أكد المحافظ أن حملات النظافة استمرت طوال أيام العيد علي مدار اليوم لرفع كافة المخلفات مؤكداً أنه تم رفع 35 ألف طن مخلفات قمامه ونواتج ذبح الأضاحي.





ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة بإستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.



