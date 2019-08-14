نشرة حوادث "الفجر".. النيابة تستمع لأقوال ضباط قسم الشروق بعد مصرع مأمور القسم
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:16 م
زينب عطا
Advertisements
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم الاربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
بيأجروها ويبيعوها بأوراق مزورة.. سقوط عصابة السيارات في الهرم
ضبط عنصر إجرامي هارب من أحد السجون خلال يناير 2011
ضبط شخصين بحوزتهم مواد مخدرة بالتبين
ضبط هارب من ١٣ حكم قضائي وغرامات ٢٤ مليون جنيه بالمعصرة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة بعابدين
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه بالبساتين
إحالة عامل قتل حداد بسبب خلافات مالية إلى محكمة الجنايات
النيابة تستمع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق بعد مصرع المأمور
خرج للسينما ففوجئنا بخبر موته. نيابة حلوان تكشف ملابسات وفاة شاب غرقا بالنيل.
"المجني علية سارق" التحريات الكاملة في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر
النيابة تأمر بعرض كيلو حشيش على المعمل الجنائى بالتبين
بيأجروها ويبيعوها بأوراق مزورة.. سقوط عصابة السيارات في الهرم
ضبط عنصر إجرامي هارب من أحد السجون خلال يناير 2011
ضبط شخصين بحوزتهم مواد مخدرة بالتبين
ضبط هارب من ١٣ حكم قضائي وغرامات ٢٤ مليون جنيه بالمعصرة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة بعابدين
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه بالبساتين
إحالة عامل قتل حداد بسبب خلافات مالية إلى محكمة الجنايات
النيابة تستمع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق بعد مصرع المأمور
خرج للسينما ففوجئنا بخبر موته. نيابة حلوان تكشف ملابسات وفاة شاب غرقا بالنيل.
"المجني علية سارق" التحريات الكاملة في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر
النيابة تأمر بعرض كيلو حشيش على المعمل الجنائى بالتبين
Advertisements
المزيد عن: مصر عامل قتل حداد المعمل جنائى أخبار
- النيابة تستمع لأقوال حارس مدرسة تم سرقتها في السلام
- نشرة حوادث "الفجر".. حادث مروع بطريق أسيوط.. وضبط كيلو هيروين بسوهاج
- نشرة حوادث الفجر.. سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين جنيه.. وحبس المتهم بعداعترافه بقتل مسنة الجيزة
- نشرة حوادث "الفجر": السجن 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج السابق.. وضبط 25 تاجر مخدرات بالجيزة
- نشرة حوادث الفجر لأول أيام العيد.. الإفراج عن 1024 سجين.. وضبط 35 طن طعام فاسد
- نشرة حوادث الفجر.. دموع الإفراج عن 1634 سجينا.. و3 جثث بالقاهرة والجيزة
- ضبط 36 لفافة هيروين بالطالبية وعامل يضع لزوجته سم في العصير
- بيأجروها ويبيعوها بأوراق مزورة.. سقوط عصابة السيارات في الهرم
- النيابة تستمع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق بعد مصرع المأمور
- خرج للسينما ففوجئنا بخبر غرقه.. نيابة حلوان تكشف ملابسات وفاة شاب غرقا بالنيل