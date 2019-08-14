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نشرة حوادث "الفجر".. النيابة تستمع لأقوال ضباط قسم الشروق بعد مصرع مأمور القسم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:16 م
نشرة حوادث الفجر.. النيابة تستمع لأقوال ضباط قسم الشروق بعد مصرع مأمور القسم
أرشيفية
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زينب عطا
 
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شهد الشارع المصري اليوم الاربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:



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