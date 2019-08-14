النيابة تستمع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق بعد مصرع المأمور

تستمع بعد قليل نيابة الشروق وبدر، لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق، فى واقعة العثور على جثة مأمور القسم مصابًا بطلق ناري داخل مكتبه.





وصرحت النيابة، بدفن جثة مأمور قسم الشروق، بعد الانتهاء من أعمال الطب الشرعى، لتحديد أسباب الوفاة.





كان فريق من نيابة الشروق وبدر، انتقل لقسم الشروق لمعاينة موقع العثور على جثة مأمور القسم، مصابًا بطلق نارى، لبيان أسباب الحادث.



