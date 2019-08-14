النيابة تستمع لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق بعد مصرع المأمور
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:43 م
زينب عطا
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تستمع بعد قليل نيابة الشروق وبدر، لأقوال أفراد وضباط قسم الشروق، فى واقعة العثور على جثة مأمور القسم مصابًا بطلق ناري داخل مكتبه.
وصرحت النيابة، بدفن جثة مأمور قسم الشروق، بعد الانتهاء من أعمال الطب الشرعى، لتحديد أسباب الوفاة.
كان فريق من نيابة الشروق وبدر، انتقل لقسم الشروق لمعاينة موقع العثور على جثة مأمور القسم، مصابًا بطلق نارى، لبيان أسباب الحادث.
وكشف مصدر أمني، أن أفراد قسم الشروق، عثروا على العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق، مصابًا بطلق نارى داخل مكتبه الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
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