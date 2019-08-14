خرج للسينما ففوجئنا بخبر غرقه.. نيابة حلوان تكشف ملابسات وفاة شاب غرقا بالنيل
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:57 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
تواصل نيابة حلوان التحقيقات فى واقعة شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه النيل.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان فى الواقعة الذين أكدوا أنه تواجد برفقة أصدقائه أول أيام العيد بالقرب من معدية ركن فاروق بكورنيش النيل بمدينة حلوان، وقرروا السباحة الا أن المجنى عليه جرفه تيار شديد الى منتصف المياه ولم يستطع السباحة والخروج مما تسبب فى وفاته غرقا فى الحال وقاما اصدقائه بانتشاله.
كما استمعت النيابة الى والد المجني عليه الذي أكد أن نجله أخبره بدخوله السينما مع أصدقائه ولم يعلم شئ عن السباحة فى النيل إلا عندما أخبره أصدقائه وذلك كان أول أيام العيد.
وأمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وكان العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارًا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع "فوزي حسين سعيد"، 17 سنة، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
Advertisements
- وفاة طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة أشمون
- انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بالرحمانية
- مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالأقصر
- التحقيق في واقعة مصرع شاب غرقا بمياه النيل بالبدرشين
- النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول "غريق المنصورية" بكرداسة
- انتشال جثمان شاب من نهر النيل في قنا.. هرب من الصوم إلى الماء
- نيابة حلوان تكلف بتشريح جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع جيرانه
- "مات عطشان".. 3 يقتلون ماسح سيارات بسبب "زجاجة مياه" بعابدين
- بسبب "قطعة أرض".. فران يقتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده بالأميرية.. وإحالته لـ"لجنايات"