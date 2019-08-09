نشرة أخبار السادسة.. توقف الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي لبدء مناسك الحج

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، توقف الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي لبدء مناسك الحج، والرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك.

توقف الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي لبدء مناسك الحج

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 306 شاحنة و119 سيارة وتوقف الحركة الملاحية بين مينائى سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي لإغلاق السعودية موانيها نظرا لبدء تأدية مناسك الحج على أن يتم استئناف حركة الركاب والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية بعد انتهاء المناسك وفتح الموانى السعودية بعد اجازة عيد الاضحى وبدء توافد عمالة موسم الحج من منتصف شهر اغسطس الجارى لموانى سفاجا والغردقة.

الدفع بـ2777 سيارة إسعاف مجهزة و10 لنشات نهرية ومروحيتين استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

إصابة 5 اشخاص في انفجار جديد بالقرب من مستودع الذخائر في سيبيريا

أعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبيريا بروسيا، عن إصابة 5 أشخاص في انفجارات جديدة في ميدان عسكري.

أمريكا تطلبت من كوريا الجنوبية إرسال جنود لمضيق هرمز

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.