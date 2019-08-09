أمريكا تطلبت من كوريا الجنوبية إرسال جنود لمضيق هرمز

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وأضافت الوكالة أن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونج كيونج-دو في كوريا الجنوبية.

وأبلغ جيونج نظيره الأمريكي بأن سول تدرس عدة خيارات، إذ أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضاً.

ولم يدل أي مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية بتعقيب على الفور.