الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى المبارك

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، اليوم الجمعة: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".



