أبرز أخبار التوك شو الخميس 8-8-2019
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:45 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام: "أنا مش بتاجر بابني.. ومش عايزة حاجة من حد"
وشددت، على أنها لم تر الشخص الذي التقط لها الصورة، وأصيبت بصدمة عندما وجدت صورتها على الإنترنت، معقبة: "اللي بيقولوا أنا بتاجر بابني أنا مش عايزة حاجة من حد، أنا مكنتش شايفة قدامي، شايفة الناس بتجري رايحة جاية".
الرئاسة: التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لانتشار الشائعات
وناشد، المواطنين بتحري الدقة فيما ينقلوه عن الصفحة الرسمية للرئاسة، مشددًا على أن هناك صفحة رسمية واحدة وهناك صفحات أخرى غير رسمية، موضحًا أن البيانات الرسمية يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، ولكن منصة التواصل الاجتماعي ثبت أنها الأكثر انتشارًا ووصولًا، ونهتم بها بشكل كبير من حيث الدقة وسرعة وصول المعلومة، منوهًا إلى أن التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لإطلاق الشائعات.
اعترافات أحد المتهمين في عملية معهد الأورام (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اعترافات لأحد عناصر حركة حسم والذي نظم زيارة لمنفذ عملية معهد الأورام مع أسرته قبل العملية بيوم واحد.
"الداخلية" تكشف اسم منفذ حادث معهد الأورام
أكدت وزارة الداخلية، أن عضو حركة حسم الإرهابية عبد الرحمن خالد محمود، هو منفذ الحادث أمام معهد الأورام.
الصحة تطلق "أبليكيشن موبايل" للتواصل مع الحجاج
كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن وزارة الصحة أطلقت "موبايل أبليكيشن" للتواصل المباشر مع الحجاج المصريين.
الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى
وأكد "سليمان"، أن انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى، وليس له علاقة بالمواسم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام: "أنا مش بتاجر بابني.. ومش عايزة حاجة من حد"
وشددت، على أنها لم تر الشخص الذي التقط لها الصورة، وأصيبت بصدمة عندما وجدت صورتها على الإنترنت، معقبة: "اللي بيقولوا أنا بتاجر بابني أنا مش عايزة حاجة من حد، أنا مكنتش شايفة قدامي، شايفة الناس بتجري رايحة جاية".
الرئاسة: التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لانتشار الشائعات
وناشد، المواطنين بتحري الدقة فيما ينقلوه عن الصفحة الرسمية للرئاسة، مشددًا على أن هناك صفحة رسمية واحدة وهناك صفحات أخرى غير رسمية، موضحًا أن البيانات الرسمية يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، ولكن منصة التواصل الاجتماعي ثبت أنها الأكثر انتشارًا ووصولًا، ونهتم بها بشكل كبير من حيث الدقة وسرعة وصول المعلومة، منوهًا إلى أن التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لإطلاق الشائعات.
اعترافات أحد المتهمين في عملية معهد الأورام (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اعترافات لأحد عناصر حركة حسم والذي نظم زيارة لمنفذ عملية معهد الأورام مع أسرته قبل العملية بيوم واحد.
"الداخلية" تكشف اسم منفذ حادث معهد الأورام
أكدت وزارة الداخلية، أن عضو حركة حسم الإرهابية عبد الرحمن خالد محمود، هو منفذ الحادث أمام معهد الأورام.
الصحة تطلق "أبليكيشن موبايل" للتواصل مع الحجاج
كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن وزارة الصحة أطلقت "موبايل أبليكيشن" للتواصل المباشر مع الحجاج المصريين.
الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى
وأكد "سليمان"، أن انخفاض أسعار اللحوم سيظل مستمرًا بعد عيد الأضحى، وليس له علاقة بالمواسم.
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