عاجل.. اعترافات أحد المتهمين في عملية معهد الأورام (فيديو)
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:59 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اعترافات لأحد عناصر حركة حسم والذي نظم زيارة لمنفذ عمليه معهد الأورام مع أسرته قبل العملية بيوم واحد.
قال حسام عادل أحمد، إنه انضم لحركة حسم عام 2018، وكان مسؤوله الحركي يدعى المعتصم، وكان مختصًا بالدعم اللوجيستي والرصد، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على التكليفات من مسئولي التنظيم في تركيا، والسودان.
وأضاف أنه علم من مسئوله الحركي المعتصم أنه حصل على تكليف ينقل سيارة مليئة بالمتفجرات إلى منطقة معينة، لحين حصوله على تعليمات جديدة، كاشفًا أنه جهز لزيارة للمعتصم مع أسرته في حديقة الأزهر ليودع أهله.
قال حسام عادل أحمد، إنه انضم لحركة حسم عام 2018، وكان مسؤوله الحركي يدعى المعتصم، وكان مختصًا بالدعم اللوجيستي والرصد، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على التكليفات من مسئولي التنظيم في تركيا، والسودان.
وأضاف أنه علم من مسئوله الحركي المعتصم أنه حصل على تكليف ينقل سيارة مليئة بالمتفجرات إلى منطقة معينة، لحين حصوله على تعليمات جديدة، كاشفًا أنه جهز لزيارة للمعتصم مع أسرته في حديقة الأزهر ليودع أهله.
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