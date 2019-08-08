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الرئاسة: التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لانتشار الشائعات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:12 ص
الرئاسة: التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لانتشار الشائعات
بسام راضي
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رقية جمال
 
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أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للرئاسة، هي المصدر الرسمي لنشاط السيد الرئيس ورئاسة الجمهورية.

وأوضح "راضي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه يكون سعيد جدًا بالتفاعل من خلالها، مشيرًا إلى أن هناك أسئلة وتعليقات كثيرة ترد عليها، يقوم بمتابعتها بشكل شخصي، والتفاعل معها بشكل كبير.

وناشد، المواطنين بتحري الدقة فيما ينقلوه عن الصفحة الرسمية للرئاسة، مشددًا على أن هناك صفحة رسمية واحدة وهناك صفحات أخرى غير رسمية، موضحًا أن البيانات الرسمية يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، ولكن منصة التواصل الاجتماعي ثبت أنها الأكثر انتشارًا ووصولًا، ونهتم بها بشكل كبير من حيث الدقة وسرعة وصول المعلومة، منوهًا إلى أن التأخر في وصول المعلومة يتيح الفرصة لإطلاق الشائعات.
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