نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ومدير شركة "هاتشيسون بورتس" الصينية، فضلًا عن تفقد وزير الآثار للمعبد اليهودي بالإسكندرية.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من السيد إيريك أيبي المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، والسيد كليمينس تشينج المدير التنفيذي للشركة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى أكبر الشركات علي مستوي العالم في إقامة محطات الحاويات، وذلك لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.





تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعمال ترميم المعبد اليهودي إلياهو هنابي بالإسكندرية للوقوف على مستجدات الأعمال والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثة شهور القادمة.





أكد اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي توفير المجلس كل احتياجات الموسم الزراعي من سماد ويوريا ووقود زراعي.





أنهت الأسهم الأمريكية تداولات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع تزيد نسبته على1%، متعافية من موجة بيع حادة شهدتها في الجلسة السابقة، مع تدخل الصين لتحقيق استقرار اليوان مما هدأ المخاوف من أن تكون العملات أحدث سلاح في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.







