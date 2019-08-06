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وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:58 م
وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)
وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية
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حسام زيدان
 
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعمال ترميم  المعبد اليهودي إلياهو هنابي بالإسكندرية للوقوف على مستجدات الأعمال والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثة شهور  القادمة.

وتضمنت جولته التفقدية المبنى بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد، وتم الانتهاء فيما يقرب من75% من أعمال امشروع ترميم المعبد.

ومن ناحيته قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن أعمال التطوير والترميم تشمل  8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بشبرا، وهضبة الأهرامات، وقصر ألكسان بأسيوط، وقصر البارون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير الآثار، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019، بمدينة الإسكندرية. 
وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)
وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)
وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)
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