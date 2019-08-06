البورصة الأمريكية تتعافي من موجة بيع حادة وتغلق على ارتفاع جماعي لمؤشرتها
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:58 م
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أنهت الأسهم الأمريكية تداولات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع تزيد نسبته على1%، متعافية من موجة بيع حادة شهدتها في الجلسة السابقة، مع تدخل الصين لتحقيق استقرار اليوان مما هدأ المخاوف من أن تكون العملات أحدث سلاح في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع 312.66 نقطة أو 1.22 % ليصل إلى 26030.4 نقطة، وزاد
المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 37.09 نقطة بما يعادل 1.3% إلى 2881.83 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك
المجمع" 107.23 نقطة بما يعادل 1.39 % إلى 7833.27 نقطة.
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