نشرة أخبار منتصف الليل.. "الإفتاء" تعلن موعد عيد الأضحى

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينه، الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى، والأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج.

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الإفريقية

استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الافريقية ( الأفرا) بالقاهرة نهاية شهر يوليو برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وذلك بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية(الخطوط الموريتانية ، الخطوط التونسية، الملكية المغربية، طيران الكونغو ، اير موريشيوس ، اير ناميبيا ، الخطوط الكينية).

الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام ألفين وتِسعة عشر ميلاديًّا أن يومَ الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين هجريًّا الموافقَ الأول من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

6 قرارات مهمة من مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف في منطقة الخليج إلى الامتناع عن الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.

الجيش السوري يعلن عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلن مصدر عسكري سوري موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل اليوم، بشروط.