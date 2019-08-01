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6 قرارات مهمة من مجلس الوزراء

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:50 م
6 قرارات مهمة من مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

وإلى نص القرارات


 

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف، بشأن تأثيث وتجهيز ١٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع الأسمرات ٣.

كما شهد "مدبولي" توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن إدارة تنمية المناطق الحرة. 

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب السابع.
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