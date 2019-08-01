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الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:03 م
الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج
أنطونيو غوتيريش
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وكالات
 
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف في منطقة الخليج إلى الامتناع عن الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.

موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش للصحفيين: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تصعيد الموقف مستقبلا".

وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء الوضع في الخليج، قائلاً: إن "أدنى سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق".
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