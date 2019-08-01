الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف في منطقة الخليج إلى الامتناع عن الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.





موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش للصحفيين: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تصعيد الموقف مستقبلا".





وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء الوضع في الخليج، قائلاً: إن "أدنى سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق".