القليوبية اليوم.."تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بمسقط رأسه بكفر شكر..وضبط 3 سيارات بدون لوحات ورخص منتهية بشبرا الخيمة"

حيث شيع المئات من أهالى قرية تصفا بكفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة،جنازة اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية أمس بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية.وتفقد اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، يرافقه العقيد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات استرشادية موضح بها التعريفة الجديدة للركوب بكل موقف وذلك بحضور كل ملاحظ عام مواقف القليوبية، ومباحث مرور شبرا الخيمة، ومدير المتابعة الميدانية بالمدينة.وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، من جهودها لانتشال جثة لطفل سقط في ترعة الشرقاوية بشبين القناطر في محافظة القليوبية.