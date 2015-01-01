ضبط 3 سيارات بدون لوحات ورخص منتهية في جولة لرئيس شبرا الخيمة (صور)

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تفقد اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، يرافقه العقيد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات استرشادية موضح بها التعريفة الجديدة للركوب بكل موقف وذلك بحضور كل ملاحظ عام مواقف القليوبية، ومباحث مرور شبرا الخيمة، ومدير المتابعة الميدانية بالمدينة.



وقام بالتعاون مع مسئول إدارة المرور ومسئول المواقف بكتابة تعريفة الركوب الجديدة على زجاج عدد من السيارات الغير موضح عليها تعريفة الركوب والمحددة لكل خط لحين لصق الاستيكارات المدون عليها التعريفة الجديدة،وذلك منعا لقيام بعض السائقين باستغلال الركاب برفع قيمة الاجرة.



وخلال جولته بموقف مسطرد تبين له تواجد ٣ سيارات أجرة مخالفة' بدون لوحات - رخص منتهية' فتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بواسطة وكيل ادارة المرور .



كما قام رئيس المدينة بالتحدث مع السائقين والتنبيه المشدد عليهم بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة المقررة وعدم الحياد عنها تجنبا للمخالفة التي تعرضهم للمساءلة القانونية كما قام سيادته بالتحدث مع الركاب وحثهم على عدم السماح لبعض السائقين باستغلالهم برفع الاجرة وعند حدوث ذلك يتم الابلاغ فورا لادارة الموقف ومندوب مباحث المرور بالموقف٠



كما قام بالتأكيد على وكيل ادارة المرور وعلى مسئول المواقف بالمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشدد خلال جولته علي رؤوساء الاحياء ومسئول المواقف ومباحث المرور ووحدة مرور شبرا الخيمة بالمرور المستمر على مواقف السيارات لاحكام السيطرة عليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



