تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بمسقط رأسه بكفر شكر.. والإبراشي وصباحي أبرز المعزين (صور)





وغاب شقيقه خالد يوسف من المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة وخرجت جنازة " مسلم " من المسجد الكبير بالقرية يتقدمها حمدى سلامة رئيس مدينة بنها والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.







كما شارك فى الجنازة حمدين صباحى وحامد جبر

والاعلامي وائل الابراشي أحمد طنطاوى وهيثم الحريرى ومحمد عبدالغني ومحمد زكريا محى الدين أعضاء مجلس النواب ودفن بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء اليوم بنفس القرية.





يذكر أن اللواء أبو مسلم تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وكان من المقرر أن تدفع به العائلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منذ فترة، ولكنه تراجع قبيل مرضه بسبب سفره للخارج عدة مرات لتلقي علاج ومع سوء حالته جرى حجزه للعلاج بالقاهرة في أحد المستشفيات.



ويعد أبو مسلم أحد المؤسسين لمبادرة بكرة لينا على مستوى الجمهورية وكان الراعي الرئيسي لأنشطة المبادرة على مستوى المحافظة حتى فترة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي أصيب بعدها بوعكة صحية تطورت لأزمة مما جعله يتخلى عن أنشطته بسبب العلاج.







شيع المئات من أهالى قرية تصفا بكفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة،جنازة اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية أمس بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية.