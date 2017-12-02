نشرة أخبار السادسة.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بجامع السلطان حسن

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها مصر تشارك في اجتماع دول "بعثة أميصوم" بكينيا، وبيان هام للقوات المسلحة بشأن أنباء امتلاكها شركة "دابسي" للنقل.

مصر تشارك في اجتماع دول "بعثة أميصوم" بكينيا

شارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في الاجتماع الذي تستضيفه كينيا اليوم 12 يوليو 2019 لوزراء خارجية الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم).

بيان هام للقوات المسلحة بشأن أنباء امتلاكها شركة "دابسي" للنقل

قال المتحدث العسكري، للقوات المسلحة، إن المعلومات المتداولة بشأن امتلاكها شركة دابسي العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، غير صحيحة.

القاهرة تحتفل بعيدها القومي بجامع السلطان حسن

بدعوة من محافظ القاهرة أدي الدكتور خالد العناني وزير الآثار شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد ومدرسة السلطان حسن، في منطقة القلعة، احتفالا بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة الفاطمية.

مقتل أعداد كبيرة من المرتزقة في هجوم جوي للجيش الليبي على غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب شن هجمات جوية على مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ترامب يهاجم بيتكوين وليبرا ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيتكوين وعملة فيس بوك الرقمية المقترحة ليبرا، وعملات مشفرة أخرى، وطالب بأن تسعى الشركات إلى ميثاق مصرفي، وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية، إذا كانت ترغب في أن "تصبح بنكاً".