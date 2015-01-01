عاجل.. بيان هام للقوات المسلحة بشأن أنباء امتلاكها شركة "دابسي" للنقل

قال المتحدث العسكري، للقوات المسلحة، إن المعلومات المتداولة بشأن امتلاكها شركة دابسي العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، غير صحيحة.





وجاء ذلك في بيان للمتحدث عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، في ضوء انتشار ادعاءات فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول.





وأكدت القوات المسلحة عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة.