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ترامب يهاجم بيتكوين وليبرا ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:10 م
ترامب يهاجم بيتكوين وليبرا ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيتكوين وعملة فيس بوك الرقمية المقترحة ليبرا، وعملات مشفرة أخرى، وطالب بأن تسعى الشركات إلى ميثاق مصرفي، وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية، إذا كانت ترغب في أن "تصبح بنكاً".

وقال ترامب على تويتر: "لست من أنصار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فهي ليست أموالاً، وتتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى لا شيء".

وأضاف "إذا كانت فيس بوك وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكا، عليها السعي لميثاق مصرفي جديد، وأن تخضع لجميع القواعد التنظيمية المصرفية تماماً مثل باقي البنوك المحلية والدولية".

وقالت فيس بوك في الشهر الماضي إنها "ستطلق عملتها المشفرة العالمية في 2020"، وستشكل فيس بوك، و28 شريكاً، بينهم ماستركارد، وباي بال هولدنغز، وأوبر تكنولوجيز، اتحاد ليبرا لإدارة العملة الجديدة، ولا توجد بنوك في الوقت الراهن ضمن المجموعة.

ويعتزم بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، إطلاق عملة رقمية جديدة.
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