برقم الجلوس فقط .. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع التعليم الفني تخصصات « تجاري - صناعي - زراعي - فندقي »

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فقط، اليوم سنقدم لكم طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، وذلك عبر روابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع أمس في مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم، تابع معنا واحصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع التعليم الفني في جميع التخصصات ، نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي والدبلوم التجاري ، الدبلوم الفندقي.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع التعليم الفني (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي)





حرصًا منا على تقديم الخدمات للقراء، سنقدم لكم رابط مباشر لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول عبر موقع التعليم الفني جميع التخصصات (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي)، حيث أعلنت وزراة التربية والتعليم أمس الإثنين عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع المقالة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع التخصصات (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي).









احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني، نتابع لك أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ، وأيضًا النتائج التعليمية بمختلف المراحل الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية سواء الثانوية العامة أو الفنية، كما يمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني، حيث نستكمل معكم اليوم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2019/2018، بنظامي 3 و 5 سنوات بمختلف التخصصات المهنية المتنوعة ، سواء ( التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي أو التمريض).





تصريح نائب وزير التربية والتعليم في مؤتمر الإعلن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وفي مؤتمر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صرح محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 700 ألف طالب، ويوجد 70 تخصصا في الدبلومات الفنية، ويتم وضع 2000 امتحان كل عام.







نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات في نتيجة الدبلومات الفنية 2019





عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.





الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.





نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام الثلاثة سنوات في نتيجة الدبلومات الفنية 2019



عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.





عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.





الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضى.





تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس





تعتبر مرحلة الدبلوم الفني من أهم المراحل العلمية في حياة الطالب أو الطالبة على حد سواء، حيث يتحدد عليها مستقبلهم وحياتهم في المستقبل، فأما أن يستكمل التعليم بالجامعات والمعاهد المصرية أو يتم الاكتفاء الدبلوم المتوسط، لذلك نوفر لك دميع الطرق للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع التعليم الفني.





امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات المهنية " صناعي - تجاري - زراعي - فندقي - تمريض "





تجدر الإشارة إلى أن طلاب الدبلومات الفنية بجميع الأقسام المهنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية 27 محافظة، قد أدوا امتحاناتهم لمختلف المواد المهنية والفنية المتخصصة، فى وقت واحد محدد وفق الجدول الرسمي للامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث انتهت هذه الامتحانات يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو 2019.





تصريح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019





قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة وفرت كافة التجهيزات التعليمية، لإنجاح العملية الإمتحانية وتلافي كافة الأخطاء في الأعوام السابقة، لافتًا إلى أن تم التأكيد على كافة النواحي الفنية والأمنية بكافة اللجان المنتشرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بتوفير النواحي الطبية بوجود دكتور أو وحدة إسعاف صغيرة بكل مدرسة، والتأكيد على النواحى الأمنية لتأمين كافة اللجان، وذلك للحفاظ على شفافية نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .





كواليس موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019





شهد طلاب وأولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية في الفترة الجارية حالة من الترقب والخوف وانتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، وذلك بعد أن أنهوا امتحاناتهم، دون ورود أي شكوى من الورقة الإمتحانية بصعوبة الامتحانات، فقد تم التأكيد مسبقاً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإمتحانات قد وضعت في مستوى الطالب المتوسط وقد روعي فيها الفروق الفردية بين الطلاب بما يحقق مصلحة الطالب .





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الإثنين عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، و نتابع معكم على أخر الأخبار الخاصة بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع أقسامها ونظامها الثلاث والخمس سنوات، كام يمكنك كتابة رقم جلوسك واسم شعبتك فى تعليق وانتظر معنا الساعات القادمة لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، وستوفيكم بالتفاصيل فور رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على موقع التعليم الفني.









كواليس تصحيح جميع الأوراق الامتحانية وأخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019





ويذكر أنه تم تصحيح جميع الأوراق الامتحانية وفق لجان خاصة معدة مسبقا من قبل وزارة التعليم الفني، على مستوى جميع المحافظات، هذا وقد صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه سوف يتم الإعلان الرسمى عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على مستوى المحافظات فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات فى الكشوف، استعدادًا لإعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتحديد نسب النجاح بكل شعبة على حدة وكذلك أسماء الأوائل بكافة الشعب، لتكريمهم في حفل خاص وحثهم على مواصلة النجاح فى حياتهم العلمية بما يخدم الوطن.





طريقة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني





أولًا يتم الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني .





ومن ثم إختيار نوع المجال أوالقسم الفني الخاص بالطالب المستعلم عنه .





ثم كتابة رقم جلوس الطالب .





والضغط على عرض النتيجة ، فتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول للطالب، موضح بها حالة الطالب وكذلك درجات الخاصة بكل مادة والمجموع الكلي.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية





كما يمكنك معرفة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الفني ثم اختيار أيقونة التعليم الفني، ومنها نختار نتائج الامتحانات ثم الدخول إلى تعرف على نتيجتك والتى سوف يفتح صفحة خاصة بها مكان ادخال رقم الجلوس، ونوع الدبلوم الفنى تجارى او صناعى او زراعى او تمريض او فندقي ونظام الدبلوم ثلاث سنوات، او خمس سنوات، ولكن الرابط حتى الآن لم يتم تفعيله لأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لم تظهر بعد، وقد أكدت كل المصادر أن النتيجة ستظهر خلال أيام.





روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمختلف المحافظات / الرابط الرسمي لنتائج الدبلومات الفنية





رابط نتيجة دبلوم تجارة 2019 بالاسم و رقم الجلوس





رابط نتيجة الدبلوم الفني الزراعي 2019





نتائج الدبلوم الفني الصناعي الدور الاول 2019





نتيجة الدبلومات 2019 في محافظة القاهرة





نتيجة الدبلومات 2019 في محافظة الجيزة





نتيجة الدبلومات 2019 في محافظة الاسكندرية





نتيجة الدبلومات 2019 في محافظة البحيرة





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نتيجة الدبلومات 2019 في محافظة المنيا





هذا ونحن سوف نستمر في متابعتنا لأخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب، لكى نعلم زوار موقعنا الكرام ونكون أول من يوفرها لكم بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم .









اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصرية ، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بنظاميها الثلاث والخمس سنوات وإعلان أوائل الدبلومات الفنية فى الجرائد الرسمية للجمهورية، كما يتم تفعيل رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 والتى سوف يبدأ الحصول عليها فى خلال أيام من الشهر الجاري، فتابعونا خلال الأيام القادمة للوقوف على أخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع التعليم الفني .





نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس





سيكون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرفق في الأسفل، حيث يستطيع الطالب الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رقم الجلوس واسم شعبته ومدرسته.





تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى المرفق رابطها في الأسفل ويمكن استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، نتيجة دبلوم تجارة، نتيجة دبلوم صنايع و نتيجة دبلوم زراعة وونتيجة دبلوم فنادق جميع التخصصات نظامي 3 و 5 سنوات.





كما يمكنك الآن حجز نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اكتب رقم جلوسك ومحافظتك والشعبة الدبلوم تجاري ، دبلوم صناعي ، دبلو زراعي ، دبلوم فندقي ، دبلوم تمريض ، ونظام الدبلوم خمس او ثلاث سنوات، فى تعليق اسفل المقالة وسنرد عليك بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور رفعها على موقع التعليم الفني.





تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حتى الآن لم يعلن عن طريقة تقديم التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، حيث يجب عليك الذهاب إلي الادارة التعليمية التابع لها ودفع رسوم التظلم، وهي تقريبا 100 جنيه لكل مادة عبر رقم الحساب الذي يتم تسليمك اياه في الإدارة، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الطلب المقدم إلى الإدارة، ويشار إلى أن باب التظلمات يفتح بعد يومين من إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، تابعونا لمعرفة تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وموعد تقديم التظلمات، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها لاحقا، ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع التعليم الفني "تجاري - صناعي - زراعي - فندقي"