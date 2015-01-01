تفاصيل مؤتمر "التعليم" للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:21 م
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بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي التي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان الوازرة، حيث ستعلن رسميًا عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 / 2019، ومن المنتظر أن تكشف الوزارة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للطلبة الأوائل أولًا تكريمًا لتفوقهم.
مؤتمر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 600 ألف طالب يدرسون في مرحلة أولى ثانوي، و700 ألف الدبلومات الفنية، و700 الف أخرى في الثانوية العامة، لافتًا خلال مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، إلى أن عدد الأوائل في الدبلومات الفنية 31 منهم 24 بنت و7 أولاد فقط، وقال إن هذة الظاهرة متكررة بسبب التزام البنات وخوضهم تخصصات جديدة.
كما أضاف "شوقي": "إن ثبوت ظاهرة الغش الجماعي تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها ولن نتقبل وساطة في هذا الأمر"، وتابع إن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62% ، المزدوج 82% الأعداد المهني 42% ؛ وفي نظام الخمس سنوات بلغت 86%.
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