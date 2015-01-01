تفاصيل مؤتمر "التعليم" للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

مؤتمر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 600 ألف طالب يدرسون في مرحلة أولى ثانوي، و700 ألف الدبلومات الفنية، و700 الف أخرى في الثانوية العامة، لافتًا خلال مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، إلى أن عدد الأوائل في الدبلومات الفنية 31 منهم 24 بنت و7 أولاد فقط، وقال إن هذة الظاهرة متكررة بسبب التزام البنات وخوضهم تخصصات جديدة.



