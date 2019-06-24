ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس (الصناعية والتجارية والزراعية) عبر بوابة التعليم الفني

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بعد انتهاء الامتحانات في بداية شهر يونيو وبالتحديد يوم 1/6/2019، يبحث طلاب الثانوية الفنية عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، حيث وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية يتم الاعلان عنها في توقيت واحد، وينتظر الطلاب الاعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم لمعرفة التقديرات والمجموع الكلي.





نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس





قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إن النتيجة مازالت في غرف الكونترول، ويتم العمل على التصحيح والمراجعة بشكل مكثف في جميع الشعب والتخصصات وأكد أن هناك تعليمات كبيرة بتحري الدقة تجنباً حدوث أي أخطاء وسيتم عرض النتيجة على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني للاستعلام عنها برقم الجلوس.





موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس





أوضح نائب وزير التربية والتعليم أن النتيجة قيد التصحيح ومراجعة الدرجات في الكونترول ومن المتوقع ان يتم اعتمادها والاعلان عنها رسميا نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير ويمكنكم الحصول عليها عبر بوابة التعليم الفني ومن المدارس فور الاعلان الرسمي لاعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم.









كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس





يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى موقع الحكومة وبوابة التعليم الفني واختيار المرحلة الثانوية الفنية والقسم والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور الاعلان عنها رسميا، ويمكنكم متابعة النتيجة يوميا من خلال وضع تعليق برقم الجلوس أسفل القال لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الاعلان عنها رسميا.





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