رابط جديد| استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فور ظهورها
الخميس 27/يونيو/2019 - 11:23 ص
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رابط جديد| استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فور ظهورها، فمن المقرر ظهور النتيجة خلال نهاية الشهر الجاري وبداية يوليو المقبل وفقا لما اكدته مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خلال البوابة المصرية للتعليم الفنى، وتتيح الفجر لقرائها من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات (صناعي - زراعي - فندقي - تجاري).
ومن المقرر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نهاية هذا الشهر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء جميع الأعمال الإمتحانية والكنترولات، ويسعى الطلاب للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى.
ويمكن للطلاب الالتحاق ببعض الجامعات عبر الثانوي الفني، مثل الالتحاق بكلية الهندسة أو المعاهد التقنية من الثانوي الصناعي، ونقدم لكم نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني نظامي الـ 3 و 5 سنوات.
تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية عدد كبير من أبنائنا الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يمكن للطالب الحصول على النتائج إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الفنى، وذلك في تقدم كبير وحرص شديد على راحة الطلاب.
نقدم لكم عبر "بوابة التعليم الفنى" نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر وكافة تخصصات الطلاب سواء نظام 5 سنوات أو 3 سنوات.
ولمعرفة النتيجة إليكم هذا الرابط
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