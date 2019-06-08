نشرة أخبار منتصف الليل.. إيران ترفض اقتراح إحياء المفاوضات النووية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، روسيا تزود أنقرة بمنظومة صواريخ إس ـ 400 خلال شهرين، ووفاة إمام مسجد بالفيوم أثناء إلقاء خطبة الجمعة.

325 ألف إجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر 125 ألف زائر.

وفاة إمام مسجد بالفيوم أثناء إلقاء خطبة الجمعة

توفى الشيخ سيد مراد دويدار، إمام وخطيب مسجد الوادى بقرية أبو كساه بأبشواى بالفيوم، أثناء أداء خطبة الجمعة اليوم والدعاء فوق المنبر.

إيران ترفض اقتراح إحياء المفاوضات النووية

رفضت إيران، اليوم الجمعة، اقتراحاً فرنسياً باحياء المفاوضات النووية، مشيرة إلى أن توسيع الاتفاق النووي القائم، قد يؤدي الى انهياره تماماً.

ماي تتنحى رسميا عن منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، استقالتها من منصب رئاسة حزب المحافظين الحاكم تمهيدًا لإختيار زعيم جديد بعد استقالتها قبل أسبوعين من الآن.

روسيا تزود أنقرة بمنظومة صواريخ إس ـ 400 خلال شهرين

صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرجي تشيميزوف، بأن عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.