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325 ألف إجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:16 م
325 ألف إجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر
حديقة الحيوان
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استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر 125 ألف زائر.

وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن إجمالي زوار الحديقة خلال العيد بلغ 325 ألف زائر، وقدمت لهم إدارة الحديقة لهم كل وسائل الراحة حتى يستمتعوا بالإجازة.
 
ووجه رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.

فيما أشادت الدكتورة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بجهود العاملين فى الحديقة، كما أشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات مما ساهم فى تسهيل مهمة العاملين بالحديقة.


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