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وفاة إمام مسجد بالفيوم أثناء إلقاء خطبة الجمعة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:30 م
وفاة إمام مسجد بالفيوم أثناء إلقاء خطبة الجمعة
الشيخ سيد مراد دويدار
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محمود الجلاد
 
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توفى الشيخ سيد مراد دويدار، إمام وخطيب مسجد الوادى بقرية أبو كساه بأبشواى بالفيوم، أثناء أداء خطبة الجمعة اليوم والدعاء فوق المنبر.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لخطباء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات "التحسين"، للراغبين منهم في إقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم على أن يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا .

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا، وعضو المقرآة مكافأة قدرها 300 جنيه شهريًا.
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