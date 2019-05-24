نشرة أخبار الظهيرة.. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن استقالتها

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إعلان وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، فضلاً عن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.





أعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذي يمتد الجزء الأول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كيلوجرام.





بدا التأثر واضحا على ملامح تيريزا ماي، وهي تتلو بيان إعلان استقالتها، ومغادرة منصبها في رئاسة الحكومة البريطانية، وفق ما أظهرت لقطات الفيديو.





أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزي ماي، منذ قليل، عن استقالتها من رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، وإنها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.

وأضافت خلال كلمتها أنها ستسمر في عملها لحين تعين رئيس وزراء آخر، مشيرة إلى أنها ستظل تقوم بمهامها حتى 7 يونيو المقبل.





وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بشأن مدى جواز أن تصلي المرأة صلاة الجمعة في المسجد، وهل لو أدت الجمعة في منزلها فيجب عليها عدم القيام بأي شيىء حتى تنتهي الصلاة؟.

ومن ناحيته عقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "أنه لم يرد في ذلك شيىء"، موضحًا أن المرأة ليست من أهل حضور الجمعة في المسجد، حيث أنها تعمل في بيتها راجية ثواب الله.











