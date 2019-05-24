النقل: انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيهًا

أعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذي يمتد الجزء الأول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كيلوجرام.





وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الإتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني مشيرا أنه يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه الاول أمام استاد برج العرب والثاني أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والامان ، حيث تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.



