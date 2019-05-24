النقل: انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيهًا
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:29 ص
كرستينا عياد
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذي يمتد الجزء الأول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كيلوجرام.
وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الإتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني مشيرا أنه يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه الاول أمام استاد برج العرب والثاني أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والامان ، حيث تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.
لافتا الى أن هذا الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية مضيفًا أن هذا الطريق يحقق الربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير وكذلك خدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.
Advertisements
المزيد عن: وزارة النقل مصر برج العرب اخبار
- وزير النقل يتفقد مشروع الربط بين موانئ الإسكندرية والدخيلة ويوجه بالانتهاء قبل مايو القادم (صور)
- وزير النقل يوجه بدراسة تطوير محطتي 25 يناير وبرج العرب للسكة الحديد
- 291 مليون جنيه إجمالي تكلفة تطوير المحور التنموي لمدينة برج العرب
- وزير النقل يتفقد تطوير المحور التنموي لمدينة برج العرب والطريق الدولي الساحلي
- وزير النقل يتابع مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب
- وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات الطرق غرب الإسكندرية
- وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محاور النقل التنموية الجديدة غرب الإسكندرية
- وزير النقل: التشغيل التجريبي لكوبري برج العرب العلوي قبل عيد الأضحى المبارك
- وزير النقل: كوبري برج العرب بالإسكندرية جاهز للافتتاح الرسمي
- وزير النقل: كوبري "برج العرب" العلوي جاهز للافتتاح الرسمي